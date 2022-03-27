Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Burak Elmas aday olacak mı, olabilecek mi?
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi. Galatasaray'da önümüzdeki hafta seçim kararının alınması bekleniyor. İşte, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Burak Elmas aday olabilecek mi?
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Burak Elmas aday olabilecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. Sarı-kırmızılı kulübün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, geçtiğimiz gün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. İşte, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Burak Elmas aday olabilecek mi?
BURAK ELMAS OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI ALDI MI?
Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Burak Elmas; "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz. Hepinize teşekkür ederim" dedi. 2021 yılının ilk yarısında görev yapan merhum başkan Mustafa Cengiz'in dönemi ise hem idari hem de mali olarak ibra edildi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurul toplantısında idari olarak ibrasızlık kararı çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.
Toplantıda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Daha sonra kürsüyü çıkan Elmas, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Burak Elmas aday olacak mı, olabilecek mi?
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?
- Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün?
- Mayın alarmı son dakika: İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri ertelendi mi?
- MSÜ ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM sınav takvimi ile duyurdu
- Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı
- Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 31 Mart açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE son duyurular!
- Çaykur işçi alımı 2022 kuraları ne zaman çekilecek? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR kura listesi açıklandı mı?
- MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı
- MSÜ sınav yerleri sorgulama: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? ÖSYM açıkladı
- MSÜ'de kalem silgi verilecek mi? 2022 MSÜ sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar