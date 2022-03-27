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Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Burak Elmas aday olacak mı, olabilecek mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2022 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
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Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Burak Elmas aday olacak mı, olabilecek mi?

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi. Galatasaray'da önümüzdeki hafta seçim kararının alınması bekleniyor. İşte, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Burak Elmas aday olabilecek mi?

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Burak Elmas aday olabilecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. Sarı-kırmızılı kulübün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, geçtiğimiz gün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. İşte, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Burak Elmas aday olabilecek mi?

BURAK ELMAS OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI ALDI MI?

Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Burak Elmas; "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz. Hepinize teşekkür ederim" dedi. 2021 yılının ilk yarısında görev yapan merhum başkan Mustafa Cengiz'in dönemi ise hem idari hem de mali olarak ibra edildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurul toplantısında idari olarak ibrasızlık kararı çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

Toplantıda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Daha sonra kürsüyü çıkan Elmas, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" şeklinde konuştu.

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