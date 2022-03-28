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Barcelona'dan tarihi transfer hamlesi! Robert Lewandowski geliyor

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Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Barcelona’dan tarihi transfer hamlesi! Robert Lewandowski geliyor

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Barcelona, transferde çok ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Katalan ekibinin, Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

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