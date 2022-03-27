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Son dakika: Suudi Arabistan Grand Prix'de zafer Max Verstappen'in!

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Giriş Tarihi: 27.03.2022 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
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Son dakika: Suudi Arabistan Grand Prix’de zafer Max Verstappen’in!

Son dakika haberleri... Max Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'de Charles Leclerc'i geçerek yarışı lider tamamlandı. Sıralama turlarında büyük bir şok yaşayarak 15. sırada kalan 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yarışta ise damalı bayrağı 10. sırada geçti.

Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin ardından Suudi Arabistan Grand Prix'si heyecanı yaşandı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan sezonun ikinci yarışını son şampiyon Max Verstappen kazanmayı başardı. Bahreyn'de aracında sorun çıkması nedeniyle yarışı tamamlayamayan Red Bull pilotu sezonun ilk puanlarını almayı başardı.

Cidde'de 50 tur üzerinden yapılan yarışa 4. sıradan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, Charles Leclerc ile girdiği teker tekere mücadeleden galip ayrılmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada geçti. Ferrari'den Charles Leclerc 2. olurken, diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz podyumun son basamağını tamamladı.

Sıralama turlarında büyük bir şok yaşayarak 15. sırada kalan 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yarışta ise damalı bayrağı 10. sırada geçti.

YARIŞ 18 ARAÇLA BAŞLADI

Haas'tan Mick Schumacher, geçtiğimiz gün sıralama turlarında yaptığı kaza nedeniyle bugün yarışa başlayamazken, yarış öncesi AlphaTauri'den Yuki Tsunoda da aracının motorunda yaşanan sorun nedeniyle gridde yer alamadı. 18. sürücü ile start alan yarışta araçların birer birer sorun yaşamaları dikkatleri çekti.

Williams'tan Nicholas Latifi kaza yaparak yarışa elveda derken, Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas, Alpine'den Fernando Alonso ve McLaren'dan Daniel Ricciardo araçlarında yaşanan sorunların ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldılar.

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