23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA, EURO 2028 ve EURO 2032 finallerine yapılan başvuruları duyurdu

UEFA, EURO 2028 ve EURO 2032 finallerine yapılan başvuruları duyurdu

SPOR
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
ABONE OL
UEFA, EURO 2028 ve EURO 2032 finallerine yapılan başvuruları duyurdu

UEFA, Türkiye'nin, 2028 veya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028 veya 2032) finallerinden birine ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA