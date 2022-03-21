Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan yayın ihalesi açıklaması! TFF ile toplantı ne zaman?

"SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLARSAK..."

"Trabzonspor olarak, sürdürülebilir başarıdan yanayız. Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, bizim için birçok şeyin başladığı noktada olacağız. Geldiğimiz bir nokta yok aslında..."