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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması! TFF ile toplantı ne zaman?

SPOR
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan yayın ihalesi açıklaması! TFF ile toplantı ne zaman?

Son dakika haberleri... Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 28 Mart tarihinde TFF'de bir toplantı yapılacağını açıkladı. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından derlenenler;

"Gündeme dair başkanlarımızı bilgilendirdim. Mehmet Sepil de online olarak katıldı. Ayın 28'inde Viyana'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı var. Oradaki stratejimiz için konuştuk. Yayın ihalesini konuştuk. TRT'nin de çekilmesinden sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. 28 Mart tarihinde TFF'de bir toplantı yapılacak. Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk"

"SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLARSAK..."

"Trabzonspor olarak, sürdürülebilir başarıdan yanayız. Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, bizim için birçok şeyin başladığı noktada olacağız. Geldiğimiz bir nokta yok aslında..."

Detaylar gelecek...

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