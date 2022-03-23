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Dev organizasyon İstanbul'a verildi! Fenerbahçe FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak

SPOR
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Dev organizasyon İstanbul’a verildi! Fenerbahçe FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali’ne ev sahipliği yapacak

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Dev organizasyonun 8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenleneceği belirtildi.

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