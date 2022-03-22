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TFF transfer tahtasını yeniden açtı! Süper Lig ekipleri Rusya ve Ukrayna liginden transfer yapabilecek

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Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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TFF transfer tahtasını yeniden açtı! Süper Lig ekipleri Rusya ve Ukrayna liginden transfer yapabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Rusya ve Ukrayna'dan alınacak futbolcuların transferine izin verildiği duyuruldu. Böylelikle yabancı sayıları uygun olan Süper Lig takımları en fazla iki oyuncu olmak şartıyla 7 Nisan'a kadar transfer yapabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, FIFA'nın Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ile Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplerde tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar uyarınca Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik yaptı.

EN FAZLA İKİ TRANSFERE İZİN

TFF'den yapılan açıklamaya göre talimata eklenen geçici maddeyle kulüpler, Ukrayna ile Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan futbolculardan en fazla ikisiyle 2021-2022 sezon sonuna kadar imzalayacakları sözleşmeleri 7 Nisan'a kadar tescil ettirebilecek. Bu kapsamda yeni oyuncu tescil ettiren kulüplerin A takım listelerini bu futbolcular yönünden en geç 8 Nisan 2022 tarihine kadar ve tescili takip eden ilk resmi müsabakalarından 24 saat önce revize etmeleri mümkün olacak.

7 NİSAN'A KADAR SÜRE

Kulüpler, Ukrayna Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde tescilli diğer futbolculardan (amatör, kadın ve futsal), en fazla ikisini 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere 7 Nisan'a kadar tescil ettirebilecek.

SÖZLEŞME İMZANABİLECEK

Ayrıca Süper Lig kulüpleri, TFF'nin ilgili talimat ve düzenlemelere uymak koşulu ile Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan ve sözleşmesi askıya alınan antrenörler ile 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalayabilecek.

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