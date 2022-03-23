Burak Yılmaz Portekiz maçı öncesi konuştu: Benim için son Dünya Kupası

RONALDO GELMİŞ GELMİŞ EN İYİ FUTBOLCU

"Cristiano Ronaldo, benim için gelmiş geçmiş en iyi futbolcu.Fonte, sahada arkadaşlık olmayacak derken doğru söylemiş. Yarın arkadaşlık olmayacak sahada. Birbirimizi tanımanın bir avantaj ya da dezavantaj olacağını sanmıyorum. Bunlar büyük maçlar."

BENİM SON DÜNYA KUPAM

"Cristiano Ronaldo'nun son dünya kupası mı olacak bilmiyorum ama benim son dünya kupam olacak, bundan eminim."

TAKIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM

"Portekiz'in maçlarına baktığımızda iç sahada oynadıkları maçlar farklı. Analizlerimi en iyi şekilde yaptık. Maça hazır olduğumuzu düşünüyorum."

"Sahada elimden gelenin en iyisi yapmak, ülkeme yardımcı olmak istiyorum bundan önce olduğum gibi. Bu formayı taşımak her şeyden daha değerli, önemli. Çok mutlu ve gururlu bir şekilde yarın da görevimi yapacağımı düşünüyorum."

TAMAMEN İNANIYORUZ

"Laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedebiliriz de. En başta söylediğim gibi, biz hiçbir şeyi kabul ederek gelmedik. Kaybedersek de kabul ederek kaybetmeyeceğiz."