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Burak Yılmaz Portekiz maçı öncesi konuştu: Benim için son Dünya Kupası

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Giriş Tarihi: 23.03.2022
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Burak Yılmaz Portekiz maçı öncesi konuştu: Benim için son Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızad kaptan Burak Yılmaz maç öncesi açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz bu Dünya Kupası'nın kendisi için son olduğunu vurgularken Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için "Gelmiş gelmiş en iyi futbolcu" ifadesini kullandı.

A Milli Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde kaptan Burak Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan tecrübeli futbolcu, "Bu benim son dünya kupam olacak" ifadelerini kullandı.

ZOR BİR KURA ÇEKTİK

"Biz de Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz Portekiz de istiyor. Portekiz ile Porto'da oynamak daha da farklı. Dünyanın en büyük oyuncusu burada oynuyor. Ancak biz buraya elenmiş gibi gelmedik. Bizim de hedeflerimiz var. Çok zor bir kura çektik. Biz ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etmek istiyoruz."

RONALDO GELMİŞ GELMİŞ EN İYİ FUTBOLCU

"Cristiano Ronaldo, benim için gelmiş geçmiş en iyi futbolcu.Fonte, sahada arkadaşlık olmayacak derken doğru söylemiş. Yarın arkadaşlık olmayacak sahada. Birbirimizi tanımanın bir avantaj ya da dezavantaj olacağını sanmıyorum. Bunlar büyük maçlar."

BENİM SON DÜNYA KUPAM

"Cristiano Ronaldo'nun son dünya kupası mı olacak bilmiyorum ama benim son dünya kupam olacak, bundan eminim."

TAKIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM

"Portekiz'in maçlarına baktığımızda iç sahada oynadıkları maçlar farklı. Analizlerimi en iyi şekilde yaptık. Maça hazır olduğumuzu düşünüyorum."

"Sahada elimden gelenin en iyisi yapmak, ülkeme yardımcı olmak istiyorum bundan önce olduğum gibi. Bu formayı taşımak her şeyden daha değerli, önemli. Çok mutlu ve gururlu bir şekilde yarın da görevimi yapacağımı düşünüyorum."

TAMAMEN İNANIYORUZ

"Laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedebiliriz de. En başta söylediğim gibi, biz hiçbir şeyi kabul ederek gelmedik. Kaybedersek de kabul ederek kaybetmeyeceğiz."

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