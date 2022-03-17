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Son dakika: PFDK'dan Ali Koç'a para cezası

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Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika: PFDK’dan Ali Koç’a para cezası

SON DAKİKA... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 25 bin lira para cezası verdi.

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