12 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri SON DAKİKA: TFF'den Ali Koç'un açıklamalarına yanıt

SON DAKİKA: TFF'den Ali Koç'un açıklamalarına yanıt

SPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
ABONE OL
SON DAKİKA: TFF’den Ali Koç’un açıklamalarına yanıt

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün düzenlediği toplantıda, TFF ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) ilişkin açıklamaları nedeniyle inceleme başlatılacağını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA