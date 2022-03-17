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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrılığı duyurdu

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Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrılığı duyurdu

SON DAKİKA... Fenerbahçe cephesinden bir ayrılık haberi geldi. Sıcak gelişmeyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duyurdu. Başkan Koç, 21 yaşındaki kaleci Berke Özer ile yeni sezonda yolların ayrılacağını açıkladı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genç kalecileri Berke Özer ile önümüzdeki sezon devam etmeyeceklerini söyledi.

ALİ KOÇ: AYRILIK İKİ TARAFIN DA HAYRINA

Ülker Stadı'nda genç futbolcular için düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Koç, bir gazetecinin Berke Özer'in geleceğine ilişkin sorusuna, "İki tarafın da hayrı için önümüzdeki sezondan itibaren beraber olmamaya karar verdik." yanıtını verdi.

21 yaşındaki genç file bekçisinin sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

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