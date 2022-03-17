Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrılığı duyurdu

ALİ KOÇ: AYRILIK İKİ TARAFIN DA HAYRINA

Ülker Stadı'nda genç futbolcular için düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Koç, bir gazetecinin Berke Özer'in geleceğine ilişkin sorusuna, "İki tarafın da hayrı için önümüzdeki sezondan itibaren beraber olmamaya karar verdik." yanıtını verdi.