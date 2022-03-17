Oyuncularım ve taraftarla gurur duyuyorum! Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Barcelona maçı sonrası konuştu

BEN O KURALI ANLAMIYORUM

Pedri'nin bireysel çabasıyla ilk golü atıp beraberliği yakaladılar. İkinci gol ise ilginç, ben o kuralı anlamıyorum, 10 kişi olduğumuz halde sahada o sebeple oyuncumuz dışarıdaydı ve hakem devam etmesi gerektiğini söyledi kurallara uyarak ve ikinci golü yedik.