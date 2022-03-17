Oyuncularım ve taraftarla gurur duyuyorum! Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Barcelona maçı sonrası konuştu
UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya evinde 2-1 kaybederek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent maç sonu açıklamalarda bulundu. Torrent oyuncularıyla gurur duyduğunu söylerken "Süper Lig'de olabilecek en yüksek seviyede ligi bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray 0-0'ın rövanşında Barcelona ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar maçta 1-0 öne geçse de mücadele 2-1 Katalan ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorun ardından Aslan Avrupa macerasını noktaladı.
Domenec Torrent karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İŞTE İSPANYOL TEKNİK ADAMIN O SÖZLERİ:
TARAFTARIMIZLA GURUR DUYUYORUM
Öncelikle oyuncularımızdan, taraftarımızdan gurur duyuyorum. İnanılmaz bir taraftarımız var. Taraftarımızın desteğiyle her zaman eşit oynama şansını yakaladık.
BEN O KURALI ANLAMIYORUM
Pedri'nin bireysel çabasıyla ilk golü atıp beraberliği yakaladılar. İkinci gol ise ilginç, ben o kuralı anlamıyorum, 10 kişi olduğumuz halde sahada o sebeple oyuncumuz dışarıdaydı ve hakem devam etmesi gerektiğini söyledi kurallara uyarak ve ikinci golü yedik.
ARTIK LİG'E ODAKLANACAĞIZ
Bence takım doğru yolda ilerliyor, bu yolda ilerlemeye devam etmeli. Süper Lig'de olabilecek en yüksek seviyede ligi bitirmeye çalışacağız.
GALATASARAY'IN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİLER
Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu sahada kendini gösterdi. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray'ın ne demek olduğunu gösterdiler.
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