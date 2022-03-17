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Son dakika: Türkiye, Avrupa kupalarına 4 takım gönderebilecek

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Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika: Türkiye, Avrupa kupalarına 4 takım gönderebilecek

Son dakika... UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 2023-2024 sezonundan itibaren 4'e düştü.

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