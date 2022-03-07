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ABD'li oyuncu Rusya'da tutuklu kaldı!

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Giriş Tarihi: 07.03.2022
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ABD’li oyuncu Rusya’da tutuklu kaldı!

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, diplomatların, uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle Rusya'da tutuklanan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın davası üzerinde çalıştığını söyledi.

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