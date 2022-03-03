Rusya’dan karşı hamle: FIFA ve UEFA’nın yaptırımlarını CAS’a taşıyacaklar

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA ve UEFA'nın Rusya takımlarına verdiği men cezasının yasal bir dayanağı olmadığı belirtildi.

Doğrudan ihraç kararıyla Rusya'nın müsabakalarda yer alma ve söz hakkı gibi temel haklarının futbolun yönetim organları tarafından ihlal edildiği kaydedildi.

Rusya Milli Takımı'nın rakip ülkelerin baskısıyla 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larının dışında tutulduğu savunularak, bu durumun futbolun temel ilkeleri ve fair play ruhuna aykırı olduğu ifade edildi.