07 Mart 2022, Pazartesi
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Son dakika: Manchester City-Sporting CP maçı Türk hakemin

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Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Manchester City-Sporting CP maçı Türk hakemin

Türkiye'nin FIFA kokartlı hakemi Halil Umut Meler, 9 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşındaki Manchester City-Sporting CP maçını yönetecek.

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