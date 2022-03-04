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Josep Guardiola'dan Rusya-Ukrayna savaşı yorumu

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Josep Guardiola’dan Rusya-Ukrayna savaşı yorumu

Rusya-Ukrayna savaşına bir tepki de spor dünyasından geldi. İngiltere ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola, politikacıların Rusya-Ukrayna savaşını önlemekte başarısız olduğunu savundu.

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