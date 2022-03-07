07 Mart 2022, Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

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Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. 15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.

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