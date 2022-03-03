SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy aslında kim? Abdullah Ağar’dan çok çarpıcı İsrail ve Zelenskiy sözleri…
Son dakika haberleri | Savaşın sesi bu kez Karadeniz’de duyuluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıları A Haber canlı yayınında yorumlayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağar, “Aslında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir (Volodimir) Zelenskiy kim? “sorusuna çok dikkat çeken cevaplar verdi. İşte Zelenskiy hakkında herkesin bilmesi gerekenler… (A HABER ÖZEL HABER)
Son dakika haberleri | A Haber, Rusya-Ukrayna savaşına nabız tutmaya devam ediyor. Herkesin dikkatlerden kaçırdığı çarpıcı ayrıntıları A Haber canlı yayınında gözler önüne serdi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, flaş yorumlarda bulunarak, Rusya-Ukrayna savaşının asıl nedeni ne? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir (Volodimir) Zelenskiy kim? sorularına çok dikkat çekici yanıtlar verdi.
Öte yandan Rus güçlerinin saldırılarının şiddeti her geçen gün artarken akıllarda savaşa dair birçok soru işareti oluştu.
Rus ordusunun Kiev'e yaptığı 64 kilometrelik askeri konvoy günlerdir yerinde duruyor.
Akıllara ise "Neden Ukrayna ordusu buna karşı bir şey yapmıyor?" sorusu geldi.
NEDEN UKRAYNA ORDUSU BİR ETKİDE BULUNMUYOR?
A Haber'e konuşan Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Bu konvoyu Rusya'nın derinliklerinde görsem yadırgamam ama bu bir savaş için paha biçilmez kolay bir yer kendi ordusu 64 km'lik konvoyu için Ukrayna ordusuna sorum şu; Neden Ukrayna ordusu bir etkide bulunmuyor? Demek ki o odunun orada bir dokunulmazlığı var, ya korkuyor, ya da bunla ilgili bir başka fotoğraf var." yorumunda bulundu.
Abdullah Ağar müzakere sürecinde saldırıların devam etmesinin bir mesaj olduğunu ifade etti.
Ağar, "Kiev'e tam müzakerelerin sıkıştığı günlerde bir tane İskender mi atıyor! Bunun anlamı var Rusların böyle taktikleri var. Karabağ'da bize de yaptılar. Bunun manası var siyasi iradeye mesaj veriyor. Bu bende var devamı gelebilir. Benim şartlarımı benim istediğim gibi kabul et." Sözlerine yer verdi.
"ZELENSKİY YAHUDİ VE ZELENSKİY…"
ABD ve Batı müttefiki İsrail'in pozisyonu merak edilirken Abdullah Ağar, savaşın sermayenin menfaatleri doğrultusunda yapıldığını vurguladı.
Rusya ve Ukrayna savaşı denkleminde İsrail ve ABD'ye dair Abdullah Ağar şu tespitlerde bulundu;
"İsrail Dışişleri Bakanı, Ukrayna, ABD, Rusya karşılaşırsa biz ABD'yi tutacağız dedi. Rusya SU-25'leri rejim jetleriyle beraber Golan tepelerinin üzerinden uçtular. İlginç bir fotoğraf… İsrail yerinden hopladı! Moskova'ya başvurdu. Moskova'ya uçarız dediler. Sadece bunula kalmaz benim iznimle Suriye'deki İran hedeflerini vuruyorsun. Bunları azaltırım hatta sivil uçuşların bile riske girer. Kiev'de 2. Dünya Savaşı'nda Naziler'in bir günde 60 bin Yahudi'yi katlettikleri yere yapılan anıt mezarı vurdular. Sembol bir vuruş! İsrail bu savaşın neresinde? Bu savaş bence bir sermayenin menfaatleri doğrultusunda yapıldı. Bu savaş Ukrayna'nın Zelenskiy'le Zelenskiy'nin, Rusya ile Rusya'nın, İsrail ile İsrail'in insanlıkla, insanlığın da ABD ve İngiltere ile imtihanı Zelenskiy Yahudi ve Zelenskiy çok eleştirilmesine rağmen sürekli köpürtülüyor."
SON DAKİKA: VOLODİMİR ZELENSKİY KİM? İŞTE DETAYLAR…
Volodimir Zelenskiy, 25 Ocak 1978'de Kriviy Rig şehrinde, Ukrayna o günün SSC, Sovyetler Birliği'nde (günümüzde Ukrayna) Yahudi bir ailede doğdu.
Babası Oleksandr Zelenski Kriviy Rig Ekonomi Enstitüsü'nde profesör olarak çalışırken annesi Rimma Zelenska mühendistir.
Liseye başlamadan önce babasının işi nedeniyle dört yıl Moğolistan'ın Erdenet şehrinde yaşadı.
16 yaşında TOEFL sınavını geçti ve İsrail'de eğitim görmek için eğitim bursu kazandı, ama babası gitmesine izin vermedi.
Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nin Kriviy Rig kampüsünde hukuk eğitimi aldı ancak profesyonel olarak bu alanda çalışmadı.
"İSRAİL BİZİMLE AYNI RENKLERİ KUŞANMADI"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı (3 MART 2022) açıklamada ise, "Ağlama duvarı önündeki Yahudiler bizim bayraklarımızı kuşanmıştı. Bunu görünce çok etkilendim. Ben İsrail liderleri ile görüştüm ve açık bir şekilde söyleyebilirim ki, iyi ilişkilerimiz var ama her şey şu anda sınanıyor. Gerilim dolu zamanlar, çok desteğe ihtiyaç duyduğumuz zamanlar. O bizim bayrağımızın renklerini kuşanmadı. Görüşürken onu hissettim." cümlelerine yer vermişti.
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