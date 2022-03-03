SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy aslında kim? Abdullah Ağar’dan çok çarpıcı İsrail ve Zelenskiy sözleri…

NEDEN UKRAYNA ORDUSU BİR ETKİDE BULUNMUYOR?

A Haber'e konuşan Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Bu konvoyu Rusya'nın derinliklerinde görsem yadırgamam ama bu bir savaş için paha biçilmez kolay bir yer kendi ordusu 64 km'lik konvoyu için Ukrayna ordusuna sorum şu; Neden Ukrayna ordusu bir etkide bulunmuyor? Demek ki o odunun orada bir dokunulmazlığı var, ya korkuyor, ya da bunla ilgili bir başka fotoğraf var." yorumunda bulundu.

Abdullah Ağar müzakere sürecinde saldırıların devam etmesinin bir mesaj olduğunu ifade etti.

Ağar, "Kiev'e tam müzakerelerin sıkıştığı günlerde bir tane İskender mi atıyor! Bunun anlamı var Rusların böyle taktikleri var. Karabağ'da bize de yaptılar. Bunun manası var siyasi iradeye mesaj veriyor. Bu bende var devamı gelebilir. Benim şartlarımı benim istediğim gibi kabul et." Sözlerine yer verdi.