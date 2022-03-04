Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray - Barcelona maç biletleri ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray'ın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş, FC Barcelona, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarının biletleri "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi" olarak satışa sunulacağını açıkladı. İşte, Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray - Barcelona maç biletleri ne kadar, kaç TL olacak?