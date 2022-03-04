05 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray - Barcelona maç biletleri ne kadar, kaç TL olacak?

Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray - Barcelona maç biletleri ne kadar, kaç TL olacak?

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2022
ABONE OL
Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray - Barcelona maç biletleri ne kadar, kaç TL olacak?

Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sorusuna yanıt aranıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler bilet satışı hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray - Barcelona maç biletleri ne kadar, kaç TL olacak?

Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray - Barcelona maç biletleri ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray'ın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş, FC Barcelona, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarının biletleri "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi" olarak satışa sunulacağını açıkladı. İşte, Galatasaray - Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray - Barcelona maç biletleri ne kadar, kaç TL olacak?

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI....

Kalan maçlar bizim oluyor; takımımızın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ve Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29, 31, 33, 35, 37'nci haftalarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş , FC Barcelona, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarının biletleri "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi" olarak satışa sunuluyor.

4 Mart Cuma günü saat 14.00'te 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine; 5 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de ise sadece GS Logolu Passolig kartlarına satış yapılacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA