04 Mart 2022, Cuma
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Clarence Seedorf Müslüman olduğunu açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Clarence Seedorf Müslüman olduğunu açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu

Bir dönem Real Madrid, Inter ve Milan formalarını giyen efsane futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu açıkladı. Dünya yıldızı oyuncu sosyal medya hesabından İslamiyet'i seçtiğini duyurdu.

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