Fenerbahçe’den Slavia Prag maçı açıklaması | Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman?

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı lacivertli ekip, yarın maçın oynanacağı ülkeye hareket edecek ve son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yapacak.









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