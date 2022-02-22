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Fenerbahçe'den Slavia Prag maçı açıklaması | Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman?

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Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Fenerbahçe’den Slavia Prag maçı açıklaması | Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında 24 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. İdman, pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-Jae günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı lacivertli ekip, yarın maçın oynanacağı ülkeye hareket edecek ve son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yapacak.



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