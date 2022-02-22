Canlı I Başakşehir - Konyaspor (CANLI SKOR) Ertelenen kritik karşılaşma
Süper Toto Süper Lig'de Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle ertelenen karşılaşmada Medipol Başakşehir-Konyaspor karşı karşıya gelecek. İşte her iki takımın 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan sürüyor Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın nedeniyle ertelenen ve ligin 21. haftasında oynanması gereken Başakşehir ile Konyaspor, Başakşehir'in ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Serdar Gürler, Chadli, Gulbrandsen
KONYASPOR: Sehic, Barış, Adil, Skubic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan,
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İKİ TAKIM LİGDE NE YAPTI?
Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir, 43 puan topladı. İttifak Holding Konyaspor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 49 puan elde etti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konya temsilcisi, 2-1 kazanmıştı.
SAKAT VE CEZALILAR BULUNUYOR
Medipol Başakşehir'de cezalı futbolcular Stefano Okaka ve Deniz Türüç ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın devre arasında transfer ettiği ve maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da bugün kadroda yer alamadı.
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