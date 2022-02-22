Canlı I Başakşehir - Konyaspor (CANLI SKOR) Ertelenen kritik karşılaşma

SAKAT VE CEZALILAR BULUNUYOR

Medipol Başakşehir'de cezalı futbolcular Stefano Okaka ve Deniz Türüç ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın devre arasında transfer ettiği ve maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da bugün kadroda yer alamadı.