Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda? Canlı yayın izleme yolları...
Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı sürüyor. Chelsea sahasında Lille ile karşı karşıya gelecek. İşte, Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda? Canlı yayın izleme yolları...
Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Chelsea Lille maçı için heyecan dorukta. Chelsea ile Lille UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu kapsamında kozlarını paylaşacak. Maç öncesi internet kullanıcıları araştırmalarına hız verdi. İşte, Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda? Canlı yayın izleme yolları...
CHELSEA – LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Chelsea – Lille karşılaşması 22 Şubat 2022 tarihinde (bugün) gerçekleşecek. Devler Liginin heyecanlı mücadelesi gece 23.00'da başlayacak.
CHELSEA – LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi karşılaşması Chelsea Lille maçı bugün Exxen platformundan canlı olarak izlenebilecek. İzleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.
CHELSEA MUHTEMEL 11
Mendy
Azpilicueta
Thiago Silva
Rüdiger
Alonso
Kante
Jorginho
Kovacic
Pulisic
Ziyech
Lukaku
LİLLE MUHTEMEL 11
Jardim
Zeki Çelik
Fonte
Botman
Gudmundsson
Weah
Andre
Xeka
Bamba
David
Burak Yılmaz
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