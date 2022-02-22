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Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda? Canlı yayın izleme yolları...

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Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda? Canlı yayın izleme yolları...

Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı sürüyor. Chelsea sahasında Lille ile karşı karşıya gelecek. İşte, Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda? Canlı yayın izleme yolları...

Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Chelsea Lille maçı için heyecan dorukta. Chelsea ile Lille UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu kapsamında kozlarını paylaşacak. Maç öncesi internet kullanıcıları araştırmalarına hız verdi. İşte, Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda? Canlı yayın izleme yolları...

CHELSEA – LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Chelsea – Lille karşılaşması 22 Şubat 2022 tarihinde (bugün) gerçekleşecek. Devler Liginin heyecanlı mücadelesi gece 23.00'da başlayacak.

CHELSEA – LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi karşılaşması Chelsea Lille maçı bugün Exxen platformundan canlı olarak izlenebilecek. İzleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

CHELSEA MUHTEMEL 11

Mendy

Azpilicueta

Thiago Silva

Rüdiger

Alonso

Kante

Jorginho

Kovacic

Pulisic

Ziyech

Lukaku

LİLLE MUHTEMEL 11

Jardim

Zeki Çelik

Fonte

Botman

Gudmundsson

Weah

Andre

Xeka

Bamba

David

Burak Yılmaz

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