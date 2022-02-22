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Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda?

Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin rövanş mücadelesi merakla bekleniyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, kendi sahasında ilk maçı 2-3 kaybetmişti.

Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi rövanş maçında, temsilcimiz Fenerbahçe tur atlamak için sahaya çıkacak. İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi sarı lacivertli ekibimiz 2-3 kaybetmişti. Merakla beklenen rövanş maçının saati ve yayıncı kanalı merakla bekleniyor.

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile Slavia Prag 24 Şubat saat 23.00'te (TSİ) karşı karşıya gelecek. Karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Eden Arena'da 23.00'te başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe evinde oynadığı ilk maçı 3-2 kaybetti. Futbolseverler ise Fenerbahçe'nin tur atlama şansının olup olmadığını merak ediyor. Slavia Prag evinde alacağı her türlü beraberlikte tur atlayacak olan taraf olacak. Bilindiği gibi deplasman golü uygulaması kaldırıldı. Bu sebeple Fenerbahçe maçın normal süresini 1-0 önde tamamlarsa karşıla uzatmaya gidecek. Fenerbahçe'nin maçı uzatmaya götürmeden tur atlaması için en az 2 gollü galibiyete ihtiyacı var.

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