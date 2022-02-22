Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe evinde oynadığı ilk maçı 3-2 kaybetti. Futbolseverler ise Fenerbahçe'nin tur atlama şansının olup olmadığını merak ediyor. Slavia Prag evinde alacağı her türlü beraberlikte tur atlayacak olan taraf olacak. Bilindiği gibi deplasman golü uygulaması kaldırıldı. Bu sebeple Fenerbahçe maçın normal süresini 1-0 önde tamamlarsa karşıla uzatmaya gidecek. Fenerbahçe'nin maçı uzatmaya götürmeden tur atlaması için en az 2 gollü galibiyete ihtiyacı var.