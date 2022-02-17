Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Konferans Ligi maçı | CANLI SKOR

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GÖZLER VALENCİA VE MERT HAKAN'DA

Slavia Prag ile bugün oynanacak karşılaşma, Fenerbahçe'nin sezonun kalan bölümündeki en kritik sınavlarından biri olacak. İsmail Kartal, bu zorlu maçta, rövanş için avantajlı skoru getirecek planı belirledi. Tecrübeli teknik adam, rakibin özellikle mücadele gücüne dikkat çekti. Kartal ayrıca öğrencilerinden, Slavia'nın geriden oyun kurmasını engellemelerini istedi. Bunun için Valencia ve Mert Hakan'a özel rol verdi. Ekvadorlu yıldız, hücum hattının patronu olacak. Tecrübeli futbolcu, top rakipteyken stoperlere yapılacak baskıyı yönetecek. Valencia, takımı topu aldığında ise savunmadaki boşlukları belirleyip defansın arkasına sarkmaya çalışacak.