17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Konferans Ligi maçı | CANLI SKOR

Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Konferans Ligi maçı | CANLI SKOR

SPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Konferans Ligi maçı | CANLI SKOR

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk ediyor. Sarı Lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak olan mücadeleyi kazanarak tur için avantajlı konuma geçmeyi hedefliyor. Fenerbahçe - Slavia Prag maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe , yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, saha avantajını kullabnıp rakibini eli boş göş dermeyi ve rövanş öncesi avantajı kapmayı planlıyor. Kanarya, Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 4 farklı Çekya ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

GÖZLER VALENCİA VE MERT HAKAN'DA

Slavia Prag ile bugün oynanacak karşılaşma, Fenerbahçe'nin sezonun kalan bölümündeki en kritik sınavlarından biri olacak. İsmail Kartal, bu zorlu maçta, rövanş için avantajlı skoru getirecek planı belirledi. Tecrübeli teknik adam, rakibin özellikle mücadele gücüne dikkat çekti. Kartal ayrıca öğrencilerinden, Slavia'nın geriden oyun kurmasını engellemelerini istedi. Bunun için Valencia ve Mert Hakan'a özel rol verdi. Ekvadorlu yıldız, hücum hattının patronu olacak. Tecrübeli futbolcu, top rakipteyken stoperlere yapılacak baskıyı yönetecek. Valencia, takımı topu aldığında ise savunmadaki boşlukları belirleyip defansın arkasına sarkmaya çalışacak.

11'LER

Fenerbahçe: Altay - Nazım, Min-Jae, Szalai, Ferdi - Sosa, Mert Hakan - Osayi, Zajc, Pelkas - Valencia.

Slavia Prag: Mandous; Holes, Ousou, Kacharaba, Dorley; Sevcik, Samek; Lingr, Schranz, Olayinka; Krmencik

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA