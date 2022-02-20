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Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

SPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Bakan Kasapoğlu’ndan Anadolu Efes’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

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