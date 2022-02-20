Fenerbahçeli genç oyuncu Arda Güler idolünü açıkladı

"MESUT ÖZİL'İ KENDİME ÖRNEK ALIYORUM"

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Çocukluktan beri ben Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum. Taraftarlarımız da 'Arda Arda' dedi. Bu beni çok mutlu etti. Özgüvenimi arttırdı. Bu zor süreçte takım olarak galibiyet almak çok önemliydi.

Herkesi tebrik ediyorum. Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil'i kendime örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum."