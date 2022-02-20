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Fenerbahçeli genç oyuncu Arda Güler idolünü açıkladı

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Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Fenerbahçeli genç oyuncu Arda Güler idolünü açıkladı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor karşısında maça ilk 11'de başlayan 16 yaşındaki Arda Güler, örnek aldığı futbolculardan bahsetti. Genç oyuncu, "Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil'i kendime örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı. Fenerbahçe'de genç oyuncular Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp maça ilk 11'de başladı.

TRİBÜNLERDEN ARDA GÜLER'E DESTEK
Karşılaşma öncesi oyuncularını alkışlarla desteleyen sarı-lacivertli taraftarlar, maç içinde de futbolculara destek oldu.

Arda, 73. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, tribünlerde oyundan çıkan genç oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.

Arda Güler ayrıca sosyal medyada da gündem oldu.

Arda Güler maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Cocukluktan beri Fenerbahçeli olduğunu dile getiren Arda Güler, Sarı-Lacivertli taraftarların 'Arda' tezahüratlarının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Arda, Mesut Özil'i kendisine örnek aldığını sözlerine ekledi.

"MESUT ÖZİL'İ KENDİME ÖRNEK ALIYORUM"
Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Çocukluktan beri ben Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum. Taraftarlarımız da 'Arda Arda' dedi. Bu beni çok mutlu etti. Özgüvenimi arttırdı. Bu zor süreçte takım olarak galibiyet almak çok önemliydi.

Herkesi tebrik ediyorum. Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil'i kendime örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum."

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