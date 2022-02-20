Fenerbahçeli genç oyuncu Arda Güler idolünü açıkladı
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor karşısında maça ilk 11'de başlayan 16 yaşındaki Arda Güler, örnek aldığı futbolculardan bahsetti. Genç oyuncu, "Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil'i kendime örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe , Süper Lig 'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı. Fenerbahçe'de genç oyuncular Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp maça ilk 11'de başladı.
TRİBÜNLERDEN ARDA GÜLER'E DESTEK
Karşılaşma öncesi oyuncularını alkışlarla desteleyen sarı-lacivertli taraftarlar, maç içinde de futbolculara destek oldu.
Arda, 73. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, tribünlerde oyundan çıkan genç oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.
Arda Güler ayrıca sosyal medyada da gündem oldu.
Arda Güler maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Cocukluktan beri Fenerbahçeli olduğunu dile getiren Arda Güler, Sarı-Lacivertli taraftarların 'Arda' tezahüratlarının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Arda, Mesut Özil'i kendisine örnek aldığını sözlerine ekledi.
"MESUT ÖZİL'İ KENDİME ÖRNEK ALIYORUM"
Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:
"Çocukluktan beri ben Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum. Taraftarlarımız da 'Arda Arda' dedi. Bu beni çok mutlu etti. Özgüvenimi arttırdı. Bu zor süreçte takım olarak galibiyet almak çok önemliydi.
Herkesi tebrik ediyorum. Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil'i kendime örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor! 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi...
- Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak1 tarihinde doğan birinin MS 1 Ocak 1 tarihi kaçıncı doğum yıl dönümüdür?
- 2018'de yayımlanan akademik bir araştırmaya göre sıradan bir arkadaşlık için biriyle yaklaşık 50 saat geçirmek gerekirken yakın arkadaş olabilmek için en az kaç saat geçirmek gerekir?
- AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2022 AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?
- Ödemeler noktası virgülüne hesaplandı! Emekli ve memur maaşları Mayıs'ta değişiyor! İkramiye, aylık ve maaşlar...
- NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2022 hangi kanalda, şifresiz mi?
- Mazot ve gübre ödemeleri için takvim... Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı?
- YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS 2022 başvuru için son tarih ne zaman?
- Hülya Avşar sevgilisi Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında? Cemal Güzelci ne iş yapıyor?
- Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe GS maçı hangi gün?
- Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Hatayspor hangi kanalda?
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi tarihe denk geliyor?