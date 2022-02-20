Anadolu Efes Türkiye Kupası şampiyonu! Fenerbahçe Beko: 72 - Anadolu Efes: 86 MAÇ SONUCU
Son dakika spor haberleri... Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenen Anadolu Efes oldu.
Bitci Türkiye Kupası 2022 finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenerek 12'nci kez şampiyon oldu.
Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko 5'inci dakikada 8-3 öne geçti. Moerman ve Micic'in dış atışlarıyla rakibine karşılık veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 16-14 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, 14-0'lık seri yakaladı ve fark çift hanelere taşıdı: 14-25. Benchten gelen Beaubois ve diğer oyuncularından yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Anadolu Efes, ilk yarıyı 41-27 önde tamamladı.
Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü elinde tutarken, Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile rakibine karşılık vermeye çalıştı. Efes, Micic'in etkili oyunuyla periyodu 62-49 önde kapattı.
Fenerbahçe Beko, son çeyrekte de oyuna ortak olamadı ve Anadolu Efes, parkeden 86-72 galip ayrıldı. Anadolu Efes, bu sonuçla 12'nci kez kupanın sahibi oldu.
Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Tibor Pleiss seçilirken, Alman oyuncuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan verdi.
Anadolu Efes'e kupasını ise Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bitci Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Her iki takım da son dakikaya kadar ter dökerek başarılı bir mücadele örneği sergiledi. Fenerbahçe Beko'yu 72-86 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 12'nci kez müzesine götüren Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum."
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