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Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 8 değişiklikle çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 8 değişiklikle çıktı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesine UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag maçına göre 8 farklı isimle sahaya çıktı.

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