05 Şubat 2022, Cumartesi
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Son dakika | Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı: 5 milyar 977 milyon TL

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Giriş Tarihi: 05.02.2022
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Son dakika | Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı: 5 milyar 977 milyon TL

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı bugün düzenlendi. Sarı Lacivertli kulübün toplam borç ve yükümlülüğü, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle 5 milyar 977 milyon TL olarak açıklandı.

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