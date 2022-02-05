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Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiralandı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya’yı Giresunspor’a kiralandı

Fenerbahçe Kulübü altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiraladığını duyurdu. 21 yaşındaki oyuncu sarı lacivertli forma ile bu sezon ligde 11 kez forma giydi.

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