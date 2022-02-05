Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? FB Başakşehir maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Başakşehir maçı ne zaman? Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Ligde istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe'nin Başakşehir ile mücadelesi merak ediliyor. Peki; FB Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?