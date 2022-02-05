Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? FB Başakşehir maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe Başakşehir mücadelesi merakla bekleniyor. Bu sezon şampiyonluk yarışından geride kalan Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Başakşehir maçı ne zaman? Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Ligde istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe'nin Başakşehir ile mücadelesi merak ediliyor. Peki; FB Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 37 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısıdna 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlıklarını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır ve Diego Rossi'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.
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