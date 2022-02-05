05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI | Gaziantepspor Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | Gaziantepspor Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2022
ABONE OL
CANLI | Gaziantepspor Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Gaziantep ile Sivasspor 21/22 Süper Lig 24. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mustafa Kürşad Filiz tarafından yönetilen Gaziantep-Sivasspor maçı, Gaziantep Stadyumu'nde oynanıyor. Gaziantep-Sivasspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA