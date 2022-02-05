CANLI | Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

HAMSIK KADRODA YOK

Trabzonspor'da izolasyon süreci tamamlanan Bakasetas ve yeni transfer Kouassi kadroda yer alırken, sakatlığı devam eden Hamsik ise kadroda yer almıyor.

Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Trabzonspor ise hanesine yazdırdığı 54 puanla zirvede yer alıyor.

Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. Kasımpaşa'da ise sarı kart cezalısı Ryan Donk ile sakatlığı süren Jeffrey Bruma, karşılaşmada forma giyemeyecek.