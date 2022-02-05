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CANLI | Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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CANLI | Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Trabzonspor ile Kasımpaşa Süper Lig 24. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından Zorbay Küçük yönetilen Trabzonspor-Kasımpaşa maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Trabzonspor-Kasımpaşa maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Bordo-mavililer lige verilen aranın ardından zirvede puan farkını korumanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan yeniden başladı. Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayacak olan müsabakada deneyimli hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Ligde çıktığı son 5 maçı kazanan Kasımpaşa, iyi gidişini Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor. Geride kalan 23 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 27 puanla 13. sırada girdi.

TRABZON'DA 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

HAMSIK KADRODA YOK
Trabzonspor'da izolasyon süreci tamamlanan Bakasetas ve yeni transfer Kouassi kadroda yer alırken, sakatlığı devam eden Hamsik ise kadroda yer almıyor.

Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Trabzonspor ise hanesine yazdırdığı 54 puanla zirvede yer alıyor.

Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. Kasımpaşa'da ise sarı kart cezalısı Ryan Donk ile sakatlığı süren Jeffrey Bruma, karşılaşmada forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, rakip fileleri 46 kez havalandırırken, kalesinde ise 34 gol gördü. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı bordo-mavili takım 1-0 kazanmıştı.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR...

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 13 maçın 8'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ...

Trabzonspor evinde 17 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

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