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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sürprizi! Lyon’la sıcak temas

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Giriş Tarihi: 05.02.2022
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Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz sürprizi! Lyon’la sıcak temas

Ligue 1 temsilcisi, oyuncunun durumunu sorarken Beşiktaş, “Teklif ciddi olursa değerlendiririz” yanıtını verdi. Siyah-beyazlılar, bu transferden 7-8 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %30 pay bekliyor.

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