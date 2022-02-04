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Beşiktaş'ta Onyekuru gelişmesi! Gedson sonrası o da önerildi

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Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Beşiktaş’ta Onyekuru gelişmesi! Gedson sonrası o da önerildi

Galatasaray'ın uzun süre gündemin olan Gedson Fernandes transferini bitiren Beşiktaş'a başka bir eski Galatasaraylı oyuncu Onyekuru önerildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

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