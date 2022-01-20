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Trabzonspor'da Kaan Ayhan harekatı! Savunmaya yerli takviye

SPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Trabzonspor’da Kaan Ayhan harekatı! Savunmaya yerli takviye

Bordo-Mavililer’de artık gözler stoper transferine çevrildi. Edgar’ın yerine mutlaka bir takviye gerçekleştirecek olan Trabzonspor, yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerliye yönelmişti.

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