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Beşiktaş'tan Vida açıklaması! Trabzonspor iddialarına yalanlama

SPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Beşiktaş’tan Vida açıklaması! Trabzonspor iddialarına yalanlama

Son dakika haberi...Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida'nın Trabzonspor'a önerildiği haberlerini yalanladı ve Hırvat yıldız ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

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