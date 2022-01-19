Trabzonspor - Giresunspor CANLI SKOR

YENİ TRANSFERLER TARAFTARLA BULUŞUYOR

Trabzonspor'da, tedavileri devam eden Djaniny, Trondsen, Nwakaeme'nin karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Siopis ile ilgili kararı ise teknik direktör Avcı verecek. Bordo-mavililerin yeni transferleri Visca ve Puchacz'ın da taraftarlarla buluşması yüksek ihtimal.

4 yıl aradan sonra bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak olan Yusuf Erdoğan'ın ilk 11'de maça başlamasa dahi oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.