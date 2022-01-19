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Trabzonspor - Giresunspor CANLI SKOR

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Trabzonspor - Giresunspor CANLI SKOR

Süper Lig'in 22. haftasında açık ara farkla lider konumunda bulunan Trabzonspor, ligde 25 puanla 14. sırada yer alan bir diğer Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u konuk ediyor. Trabzonspor'un mutlak galibiyet hedeflediği karşılaşmayı ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

Trabzonspor ligin 22. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırlıyor.

TRABZONSPOR EVİNDE RAKİBİNE YENİLMEDİ

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

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GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON'A GELİYOR

İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösterecek.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius

Giresunspor: Henüz açıklanmadı.

ABDULLAH AVCI SAHADA OLAMAYACAK

Bordo-mavili takımın başında şampiyonluğa doğru ilerleyen Abdullah Avcı, 'plaka' diyeceği haftada taraftarı önünde takımın başında sahada olamayacak. DG Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle GZT Giresunspor mücadelesinde kulübede olamayacak deneyimli teknik adamın yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz kenarda bulunacak.

YENİ TRANSFERLER TARAFTARLA BULUŞUYOR

Trabzonspor'da, tedavileri devam eden Djaniny, Trondsen, Nwakaeme'nin karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Siopis ile ilgili kararı ise teknik direktör Avcı verecek. Bordo-mavililerin yeni transferleri Visca ve Puchacz'ın da taraftarlarla buluşması yüksek ihtimal.
4 yıl aradan sonra bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak olan Yusuf Erdoğan'ın ilk 11'de maça başlamasa dahi oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.

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