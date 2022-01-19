Trabzonspor - Giresunspor CANLI SKOR
Süper Lig'in 22. haftasında açık ara farkla lider konumunda bulunan Trabzonspor, ligde 25 puanla 14. sırada yer alan bir diğer Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u konuk ediyor. Trabzonspor'un mutlak galibiyet hedeflediği karşılaşmayı ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.
Trabzonspor ligin 22. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırlıyor.
TRABZONSPOR EVİNDE RAKİBİNE YENİLMEDİ
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON'A GELİYOR
İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösterecek.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius
Giresunspor: Henüz açıklanmadı.
ABDULLAH AVCI SAHADA OLAMAYACAK
Bordo-mavili takımın başında şampiyonluğa doğru ilerleyen Abdullah Avcı, 'plaka' diyeceği haftada taraftarı önünde takımın başında sahada olamayacak. DG Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle GZT Giresunspor mücadelesinde kulübede olamayacak deneyimli teknik adamın yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz kenarda bulunacak.
YENİ TRANSFERLER TARAFTARLA BULUŞUYOR
Trabzonspor'da, tedavileri devam eden Djaniny, Trondsen, Nwakaeme'nin karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Siopis ile ilgili kararı ise teknik direktör Avcı verecek. Bordo-mavililerin yeni transferleri Visca ve Puchacz'ın da taraftarlarla buluşması yüksek ihtimal.
4 yıl aradan sonra bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak olan Yusuf Erdoğan'ın ilk 11'de maça başlamasa dahi oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Bursa Valiliği açıklamalar...
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Sakarya'da okullar tatil edildi mi? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Kuruluş Osman Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Adıyaman'da kar tatili var mı? Valilik son açıklamalar
- Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Kahramanmaraş'ta kar tatili var mı? Valilik duyurdu!
- Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Şanlıurfa kar tatili var mı? Şanlıurfa Valiliği son açıklamalar...
- Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe kar tatili olan iller! Kahramanmaraş, Denizli, Eskişehir, Aksaray, Kayseri, Sivas
- 2.299 TL hesaplara yatıyor! 19 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illere yattı?
- Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Giresun maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu 19 Ocak! Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu
- Swap anlaşması nedir, ne demek? Merkez Bankası (TCMB) ile BAE arasındaki swap anlaşması ne anlama geliyor?