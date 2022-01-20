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Fenerbahçe'de Mohamed Elneny sesleri!

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Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Fenerbahçe’de Mohamed Elneny sesleri!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün... Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketliliği yaşanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen yıldız orta saha oyuncusu Mohamed Elneny ile Sarı-Lacivertli ekibin ilgilendiği öne sürüldü.

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