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Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku! Giresunspor maçı kadrosundan çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Trabzonspor’da Marek Hamsik şoku! Giresunspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Evinde Giresunspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da mücadele öncesi şok bir gelişme yaşandı. Fırtına'da ağrıları bulunan Marek Hamsik Giresunspor maç kadrosundan çıkarıldı.

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