Konyaspor’dan Ahmet Çalık kararı! Ailesi ile temas kurulacak

Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor'a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.