Konyaspor'dan Ahmet Çalık kararı! Ailesi ile temas kurulacak
Süper Lig ekibi Konyaspor, Ankara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık hakkındaki kararını açıkladı. Yeşil beyazlı kulüp Ahmet Çalık'ın sezon sonuna kadar olan ücretini ailesine verecek.
İttifak Holding Konyaspor, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın sözleşmede sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeme kararı aldı.
İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık'ın sözleşmede sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeyecek.
Yeşil-beyazlı kulüp yönetimi, 11 Ocak Salı günü geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın, bu sezon sonuna kadar sözleşmesinde yer alan ücreti ailesine ödeme kararı aldı.
Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor'a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.
ARAÇ ANKARA-NİĞDE YOLUNDA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.
NİKAH TARİHİ ALMAYA GİDİYORDU
Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı evlilik nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı. Şubat ayı için nikah tarihi almayı planlayan Çalık ve nişanlısı, yaz ayında da düğün düşünüyordu.
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