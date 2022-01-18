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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Luyindama'nın yeni takımı

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Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Galatasaray’da flaş ayrılık! İşte Luyindama’nın yeni takımı

Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Luyindama, Belçika ekibi Antwerp'e kiralık olarak gidiyor. Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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