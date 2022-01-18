Sergen Yalçın ayrılık sonrası ilk kez konuştu! Ses getiren sözler

'BANA HAKLARINI HELAL ETSİNLER'

Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş'a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler" diye konuştu.

'BURADA TERİM'İN BİLE KREDİSİ YOK'

Sergen Yalçın, Türk futbolunun çok kolay teknik direktör harcadığını dile getirdi. Son olarak Fatih Terim'in geçmişte büyük başarılara imza attığı Galatasaray'dan ayrıldığını hatırlatan Yalçın şunları söyledi: "Türkiye, teknik adamlar için en zorlu ülkelerden biri.