Ahmet Çalık'ın futbola ilk adım attığı kulüpten anlamlı hareket!
Trafik kazasından hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın kırmızı-siyah formalı fotoğrafı, bir zamanlar futbolcu olma hayalleri kurduğu başkent kulübünün altyapı binası ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nin girişine asıldı.
Gençlerbirliği camiası, altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Ahmet Çalık'ı 27 yaşında trafik kazasında kaybetmenin acısını yaşıyor. Tesis girişine asılan pankartta "Ahmet Çalık Kalbimizdesin Seni Asla Unutmayacağız" ifadeleri yer aldı.
Ahmet Çalık gibi kırmızı-siyahlı ekibin altyapısında yetişerek kaptanlığa kadar yükselen kaleci Übeyd Adıyaman ve stoper Metehan Mert, Çalık'ın hayatını kaybetmesine ilişkin acılarını paylaştı.
Ahmet Çalık'ın kaza haberini aldığında ailesi ile yakın zamanda yapacağı düğünün hazırlıklarını konuştukları mutlu bir ortamda olduğunu söyleyen Übeyd, "Bunu söylemek acı, yakın zamanda düğünüm olacak. Ailemle düğün planlarını mutlu şekilde konuşurken acı haber geldi. İnanamadım, adeta boğazım düğümlendi, kalbim sıkıştı. Ne yapacağımı bilemedim." dedi.
Haberi aldıktan hemen sonra Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne geldiğini dile getiren Übeyd, "Röportaj yaptığımız için söylemiyorum ben, Ahmet ağabeyi çok seviyordum. Bana çok desteği oldu, elinde büyüdüm, onun, İrfan Can Kahveci ağabeyin, Ahmet Oğuz ağabeyin...
Aramızda yaş farkı olmasına rağmen bir yere giderken beni odamdan alıp, yalnız kalmayayım diye yanında götürürdü. Allah razı olsun. Ahmet ağabeyin karakteri için zaten konuşulacak kelime yok. Futbolculuğunu da zaten herkes biliyor. Allah mekanını cennet eylesin, tüm futbol camiasının başı sağ olsun, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Genç stoper Metehan Mert ise acı haberi öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirterek, "Hemen kazanın olduğu yere gitmek istedim." dedi.
Ahmet Çalık'ın karakterini ve futbolculuğunu örnek aldığını dile getiren Metehan, "İdolümdü diyebilirim. Ahmet ağabey burada oynarken okuldan çıkıp sürekli onu izlemeye gelirdim. Maçlara gittiğimde onu izlerdim. Ahmet ağabeyi kaybetmek beni derinden etkiledi. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın." diye konuştu.
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