Ahmet Çalık’ın futbola ilk adım attığı kulüpten anlamlı hareket!

Aramızda yaş farkı olmasına rağmen bir yere giderken beni odamdan alıp, yalnız kalmayayım diye yanında götürürdü. Allah razı olsun. Ahmet ağabeyin karakteri için zaten konuşulacak kelime yok. Futbolculuğunu da zaten herkes biliyor. Allah mekanını cennet eylesin, tüm futbol camiasının başı sağ olsun, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.