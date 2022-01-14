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Ahmet Çalık Malatya’da unutulmadı

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Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Ahmet Çalık Malatya’da unutulmadı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı öncesinde unutulmadı.

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