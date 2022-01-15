Süper Lig’de sakatlık şoku! Sivasspor’da Hakan Arslan’ın adalesinde yırtık tespit edildi

Ligin 21 haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek Sivasspor'da karşılaşma öncesi Arslan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr kadroda yer almayacak.