Son dakika: Galatasaray’da Domenec Torrent sözleşmeyi imzaladı

Guardiola'nın 2008 yılı mayıs ayında A takımın hocası olmasıyla kendisi de aynı rol ile terfi etti. Guardiola ile birlikte Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de 11 yılda 24 kupa kazanan ekipte yer aldı. Torrent 11 Haziran 2018 yılında, MLS Ligi takımlarından New Yok City ile anlaşarak teknik direktörlüğe geri döndü. Arsenal'a karşı elde ettiğimiz UEFA Kupası zaferindeki rakip oyunculardan olan Patrick Viera'nın yerine göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 31 Temmuz 2020 tarihinde Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2020-2021 Sezonu'nda takımının başında 26 maça çıkan Torrent, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet istatistiği ortaya koyarak maç başına 1.92 puan ortalaması tutturdu."







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