Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent sözleşmeyi imzaladı
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Domenec Torrent, yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris Vila ile saat 19.05'te sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent Font ile resmi sözleşme imzalandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Domenec Torrent Font getirildi. Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı." ifadeleri yer aldı.
14 Temmuz 1962 tarihinde İspanya'nın Santa Coloma de Farners şehrinde dünyaya gelen Domenec Torrent'in kariyerine de yer verilen açıklama şöyle sürdü:
"Ülkesindeki Olot ve Guixols takımlarında 1980-89 yılları arasında top koşturdu. Antrenörlük kariyerine 1991 yılında doğduğu yerin takımı CE Farners'ta başlayan 59 yaşındaki çalıştırıcı, kulübünü bölgesel ligden altıncı lige taşıdı. 1996 yılında Farners'tan ayrılan Torrent, İspanya'da sırasıyla Cassa, Roses, Palafrugell, Palamos ve Girona takımlarıyla çalıştı. 2007 yılında Girona'dan ayrılan Torrent, Barcelona B'de taktik analist olarak dünyaca ünlü teknik adam Pep Guardiola'nın ekibine dahil oldu.
Guardiola'nın 2008 yılı mayıs ayında A takımın hocası olmasıyla kendisi de aynı rol ile terfi etti. Guardiola ile birlikte Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de 11 yılda 24 kupa kazanan ekipte yer aldı. Torrent 11 Haziran 2018 yılında, MLS Ligi takımlarından New Yok City ile anlaşarak teknik direktörlüğe geri döndü. Arsenal'a karşı elde ettiğimiz UEFA Kupası zaferindeki rakip oyunculardan olan Patrick Viera'nın yerine göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 31 Temmuz 2020 tarihinde Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2020-2021 Sezonu'nda takımının başında 26 maça çıkan Torrent, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet istatistiği ortaya koyarak maç başına 1.92 puan ortalaması tutturdu."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...
- Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...
- Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022'de ilk oruç ne zaman tutulacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Haftanın puan durumu...
- Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor All Star Nisa yarışmadan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıklamasında...
- Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi
- EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 21. hafta BJK Gaziantep maçı hangi kanalda?
- Survivor ne zaman başlıyor? 2022 Survivor 1. bölüm hangi gün? Survivor yarışmacıları kimler?
- Kırmızı Oda neden yok? 14 Ocak Kırmızı Oda bu akşam var mı yok mu? (TV8 yayın akışı)
- Masterchef ödül ne? 2022 Masterchef büyük ödül ne kadar, kaç TL?
- TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı? TUS 1. dönem başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?