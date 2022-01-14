14 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Yeni Malatyaspor - Göztepe (CANLI ANLATIM | İZLE...)

Yeni Malatyaspor - Göztepe (CANLI ANLATIM | İZLE...)

SPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
ABONE OL
Yeni Malatyaspor - Göztepe CANLI ANLATIM | İZLE...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç saat 20:00'da başlayacak. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Maçın hakemi kim? Maçı canlı anlatım olarak ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA